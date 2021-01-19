Петербург и Мурманск планируют совместно отметить годовщину прибытия полярных конвоев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга и Мурманска планируют совместно реализовать проекты в честь 80-летней годовщины прибытия первый арктических конвоев, которая отмечается в 2021 году. С таким предложением выступил губернатор Петербурга Александр Беглов на встрече с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, сообщили в пресс-службе Смольного.

"Санкт-Петербург и Мурманская область расширяют сотрудничество в освоении Арктики - говорится в сообщении. - Александр Беглов предложил реализовать ряд совместных проектов в честь 80-летия прибытия первых полярных конвоев союзников - эта дата будет отмечаться в 2021 году".

Отмечается, что одной из главных тем встречи губернаторов стала реализация государственной политики в Арктическом регионе. Также главы регионов обсудили вопросы расширения научно-технического и торгово-экономического взаимодействия, в том числе в сферах культуры и внутреннего туризма. "С февраля этого года на трех рекламных экранах в центре северной столицы будут показывать ролики о туризме в Мурманской области", - добавили в пресс-службе.

Петербург активно участвует в проектах по развитию Арктики. Так, на городских верфях ведется строительство аварийно-спасательных и вспомогательных судов, на Балтийском заводе заложены атомные ледоколы нового поколения по проекту 22220. В образовательных организациях Петербурга проходит обучение судовых команд ледокольного флота страны. По официальным данным, предприятия города за последнюю половину 2020 года заключили контракты на сумму 1,37 млрд рублей, направленные на развитие и освоение Арктической зоны РФ.

Арктические конвои доставляли в СССР грузы во время Второй мировой войны по программе ленд-лиза. Они отправлялись из портов Великобритании через Северную Атлантику в Архангельск и Мурманск. С 1941 по 1945 год британские военные корабли провели 78 караванов судов через Баренцево море. Они доставили по программе ленд-лиза 4 млн тонн грузов, в том числе свыше 5 тыс. танков и 7 тыс. самолетов. За это время противник потопил 87 транспортных судов и 18 кораблей ВМС Великобритании, погибли 3 тыс. моряков.