Крещенские купания проходят в России от Черного моря и до Крайнего севера

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Православные всего мира 19 января отмечают один из главных христианских праздников - Крещение Господне (полное название - Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа). В России накануне начались богослужения и освящение воды, которые продолжатся и днем. Некоторые регионы из-за пандемии в этом году отменили традиционные крещенские купания, однако большинство субъектов страны планируют провести их, соблюдая санитарные требования. Купели организовали от Крайнего Севера до южных курортов, на территории древних храмов, в высокогорных озерах и Черном море.

Во многих регионах РФ массовые мероприятия, к которым относятся крещенские купания, запрещены из-за пандемии. Несмотря на то, что по итогам прошедшей недели в стране в целом заболеваемость осталась на прежнем уровне, а число так называемых активных случаев коронавируса снизилось впервые с лета, отказаться от купаний призывают и представители Русской православной церкви. Накануне митрополит Волоколамский Иларион отметил, что в ситуации, "когда свирепствует вирус, у многих людей организм ослаблен из-за перенесенной болезни, никому из православных верующих не рекомендовал [бы] погружаться в прорубь".

Массовые купания в этом году не будут проводить на Камчатке, в Хабаровском крае, республиках Бурятия, Якутия, но здесь верующие смогут посетить праздничные богослужения и освятить воду, которую рекомендовано принести с собой. В сибирских городах - Омске, Красноярске, Барнауле, Томске и Иркутске - также не будет купаний. Официальные купели не планируют открыть в Дагестане, Саратовской, Оренбургской, Архангельской областях, Пермском крае и ряде других регионов страны. Майкопская и Адыгейская епархия впервые в дни празднования Крещения Господня отказалась от ночной литургии в храмах.

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) в этот день жители смогут посетить храмы, но купания не предусмотрены. Спасатели проведут рейд, чтобы не допустить гибели людей в стихийных купелях.

От Белого моря до Черного

Управление Роспотребнадзора по Московской области подготовило рекомендации для купающихся в Крещение. Специалисты ведомства рекомендуют заранее плотно поесть, отказаться от употребления алкоголя, не находиться в проруби дольше минуты. Гражданам, которые планируют принимать участие в крещенских купаниях и хотят привиться от коронавирусной инфекции, лучше всего было бы вакцинироваться за семь дней до окунания или спустя два дня после, сообщила ранее главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.

В тех регионах, где купания решено проводить, они будут организованы с учетом санитарных требований. В Московской области на Крещение организуют около 220 купелей. Для удобного подъезда к местам купания будет подготовлено порядка 10 тыс. парковочных мест. Погода в столичном регионе на Крещение прогнозируется аномально холодной, температура будет ниже нормы на семь градусов.