Крещенские купания проходят в России от Черного моря и до Крайнего севера

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Православные всего мира 19 января отмечают один из главных христианских праздников - Крещение Господне (полное название - Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа). В России накануне начались богослужения и освящение воды, которые продолжатся и днем. Некоторые регионы из-за пандемии в этом году отменили традиционные крещенские купания, однако большинство субъектов страны планируют провести их, соблюдая санитарные требования. Купели организовали от Крайнего Севера до южных курортов, на территории древних храмов, в высокогорных озерах и Черном море.
Без купаний
Во многих регионах РФ массовые мероприятия, к которым относятся крещенские купания, запрещены из-за пандемии. Несмотря на то, что по итогам прошедшей недели в стране в целом заболеваемость осталась на прежнем уровне, а число так называемых активных случаев коронавируса снизилось впервые с лета, отказаться от купаний призывают и представители Русской православной церкви. Накануне митрополит Волоколамский Иларион отметил, что в ситуации, "когда свирепствует вирус, у многих людей организм ослаблен из-за перенесенной болезни, никому из православных верующих не рекомендовал [бы] погружаться в прорубь".
Массовые купания в этом году не будут проводить на Камчатке, в Хабаровском крае, республиках Бурятия, Якутия, но здесь верующие смогут посетить праздничные богослужения и освятить воду, которую рекомендовано принести с собой. В сибирских городах - Омске, Красноярске, Барнауле, Томске и Иркутске - также не будет купаний. Официальные купели не планируют открыть в Дагестане, Саратовской, Оренбургской, Архангельской областях, Пермском крае и ряде других регионов страны. Майкопская и Адыгейская епархия впервые в дни празднования Крещения Господня отказалась от ночной литургии в храмах.
В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) в этот день жители смогут посетить храмы, но купания не предусмотрены. Спасатели проведут рейд, чтобы не допустить гибели людей в стихийных купелях.
От Белого моря до Черного
Управление Роспотребнадзора по Московской области подготовило рекомендации для купающихся в Крещение. Специалисты ведомства рекомендуют заранее плотно поесть, отказаться от употребления алкоголя, не находиться в проруби дольше минуты. Гражданам, которые планируют принимать участие в крещенских купаниях и хотят привиться от коронавирусной инфекции, лучше всего было бы вакцинироваться за семь дней до окунания или спустя два дня после, сообщила ранее главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.
В тех регионах, где купания решено проводить, они будут организованы с учетом санитарных требований. В Московской области на Крещение организуют около 220 купелей. Для удобного подъезда к местам купания будет подготовлено порядка 10 тыс. парковочных мест. Погода в столичном регионе на Крещение прогнозируется аномально холодной, температура будет ниже нормы на семь градусов.
Большинство регионов Северо-Запада России не стали вводить суровые запреты на проведение крещенских купаний. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области купели будут организованы во всех районах. Главную городскую иордань у Петропавловской крепости в историческом центре освятит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Священники в Кандалакше Мурманской области освятят воды Белого моря, после литургии состоится крестный ход к берегу Кандалакшского залива, где будет проведен чин освящения вод, сообщили ТАСС в местной епархии. В Пскове крещенскую купель оборудовали в историческом центре города - в реке Великой, в непосредственной близости от Мирожского монастыря XII века.
Как рассказал ТАСС начальник центра Государственной инспекции по маломерным судам Липецкой области Марк Васин, планируется строго следить за социальной дистанцией между окунающимися. "Для этого натягиваются ленточки между людьми: человек зашел, окунулся, вышел, за ним другой, то есть, будет применен контрольно-пропускной режим", - сказал Васин, пояснив, что часть жителей региона могут отказаться от купаний из-за ожидающихся 19 января снегопада и похолодания до минус 15 градусов. В Ямало-Ненецком автономном округе, где купели все же будут установлены, в храмах нанесут разметку на полу для обеспечения социальной дистанции.
В Севастополе купель будет организована около руин древнего города Херсонеса Таврического, где, как считается, принял христианство князь Владимир, позднее крестивший Русь. Высокогорные купели будут открыты на Кавказе, в том числе в Аланском Свято-Успенском мужском монастыре в Северной Осетии. В Чечне крещенскую купель организуют на реке Терек в станице Наурской и на озере возле храма в честь святой великомученицы Варвары в самом многонациональном Шелковском районе республики.