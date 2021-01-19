В "Векторе" заявили, что характерные симптомы "британского" штамма пока неизвестны

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Выводы о том, какие симптомы характерны для инфицированных "британским" штаммом коронавируса, пока сделать нельзя. Для этого необходимы обширные исследования, сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора со ссылкой на новосибирский центр "Вектор".

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Новый "штамм" коронавируса из Великобритании правда опасный? Что будет дальше?

"Определение клинической картины, формируемой вариантным коронавирусом, выявленным на территории Великобритании, требует надлежащим образом организованного обследования большого числа пациентов и в настоящее время невозможно на территории Российской Федерации в силу отсутствия значимого количества выявленных больных, инфицированных данным вирусом", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что уже существующие на эту тему мировые исследования проводились на ограниченной выборке. Поэтому они не позволяют сделать твердые выводы об особенностях протекания болезни при заражении "британским" штаммом.

Ранее британское издание Express опубликовало материал, в котором были названы пять основных симптомов "британского" коронавируса, которые встречаются у детей и взрослых.