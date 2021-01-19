В пустыне на территории Алжира и Марокко выпал снег

РАБАТ, 19 января. /ТАСС/. Большое количество выпавшего в январе снега по-прежнему остается в ряде регионов Алжира и Марокко. Об этом сообщили в понедельник метеорологические службы двух арабских государств. В результате обширные территории превратились в пространства белого цвета с высокими сугробами и сверкающими замерзшими озерами.

В горных районах обеих стран снег выпадает каждый год и обычно лежит в предгорьях и на склонах вершин всю зиму до начала весны. Однако в нынешнем сезоне осадки были особенно обильными.

В Алжире, как отмечает информационное агентство Algeria Press Service, обильный снег наблюдается преимущественно в северных и северо-западных провинциях. Осадки накрыли не только горные трассы, создав значительные проблемы с дорожным движением и доставкой товаров в отдаленные населенные пункты республики. Снег добрался и до некоторых участков Сахары. Насладиться экзотическими видами североафриканской зимы - припорошенными барханами и оазисами - приезжают туристы и фотографы. В связи с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса, это главным образом местные путешественники.

Жители соседнего Марокко нынешней зимой также увидели немало снега. Основной удар стихии на себя приняли горные районы Рифа на севере королевства, а также Среднего и Высокого Атласа. Благодаря снегопадам заметно оживились зимние курорты Ифран и Азру, известные и за рубежом.

В марокканской части Сахары снег выпал в окрестностях популярной среди путешественников деревушки Мерзуга на юго-востоке страны, создав на время зимний пейзаж на участках песчаного массива Эрг-Шебби.