Жители Дальнего Востока отпраздновали Крещение

ТАСС, 19 января. Праздничные богослужения и крещенские купания прошли на Дальнем Востоке в ночь с 18 на 19 января. Однако сложная эпидемиологическая обстановка внесла коррективы в торжества: в одних регионах традиционные купания отменили вовсе, в других - сократили число прорубей.

"В этом году в связи со сложной обстановкой с заболеваемостью в Хабаровском крае <…> от органов местного самоуправления в центр ГИМС Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю поступила информация о 14 местах оборудования купелей. В прошлые годы в регионе их было более 40", - говорится в сообщении ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

На Камчатке и в Бурятии от купаний в ночь на Крещение решили отказаться. На Чукотке окунуться в купели смогли только жители четырех населенных пунктов. В Благовещенске в этом году не стали обустраивать иордань на Амуре, а в городе Свободном Амурской области купель оборудовали на реке Зее, чтобы избежать неорганизованных окунаний в местах с сильным течением.

В Якутии организовали семь мест для купаний, но единственную купель Якутска смогли посетить только работники "Водоканала". "Предприятие ежегодно организует крещенскую купель для своих работников и населения. Но в связи с эпидемиологической обстановкой принято решение в этом году организовать купель только для сотрудников предприятия", - сказали в пресс-службе компании. Праздничные богослужения состоялись в 37 храмах республики. Чтобы избежать скопления людей, верующим предложили приносить воду для освещения с собой.

В Приморье обустроили 17 мест для крещенских купаний, но митрополит Владивостокский и Приморский Владимир предложил верующим в этом году сосредоточиться на посещении богослужений. "Прежде всего мы должны праздник Крещения встречать в храмах, где проводится божественная литургия <…> освящается вода, которая является великой святыней <…> Я хотел бы акцент на праздновании Крещения Господня в этом году сместить на посещение богослужения, на молитву о наших родных и близких, о медиках, которые несут свою вахту у постелей больных", - сказал священнослужитель.

В Сахалинской области крещенские купания и массовые церковные мероприятия прошли в традиционном режиме. В местах купаний были установлены палатки, где можно выпить горячего чая и переодеться. Для соблюдения санитарно-эпидемиологических мер в места обогрева одновременно впускали ограниченное число желающих.