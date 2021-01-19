В четырех районах Магаданской области объявили штормовое предупреждение из-за метели

ТАСС, 19 января. Спасатели во вторник объявили экстренное предупреждение в четырех районах Магаданской области из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе пожарно-спасательного центра Колымы.

Метели начались в Магаданской области с 11 января. В регион со стороны Охотского моря пришел снежный циклон. Спасатели время от времени объявляли штормовые предупреждения, в том числе и в понедельник. Тогда метель зафиксировали в Ольском, Омсукчанском и Северо-Эвенском городских округах.

"Объявлено экстренное предупреждение о ЧС на 19 января 2021 года. Существует вероятность возникновения чрезвычайной ситуации до межмуниципального уровня", - сообщили в центре.

Спасатели не исключают возможного повреждения или обрывов линий электропередачи и связи, нарушений в работе дорожно-коммунальных служб, возникновения ДТП, деформации и обрушения слабо укрепленных конструкций, падения снежных козырьков и сосулек, возникновения снежных заносов и переметов на автодорогах.

По информации управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Магаданской области, в течение дня в Тенькинском, Хасынском, Ягоднинском, Сусуманском городских округах ожидаются ветер северо-восточный 15-20 м/ с и метель. Сейчас в регионе, в том числе в перечисленных районах, пасмурная погода. Ветер слабый, местами снег. Температура воздуха в указанных районах около минус 33 градусов.