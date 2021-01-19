На Сахалине уволят руководителя участка "Водоканала", где ребенок упал в люк

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 января. /ТАСС/. Руководителя участка МКП "Городской водоканал" в Южно-Сахалинске уволят из-за случая с незакрытым канализационным люком, в который упала пятилетняя девочка. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе правительства Сахалинской области.

"По словам специалистов, он (люк) находится в ведении МКП "Городской водоканал". Организация последний раз проводила работы на объекте 26 декабря. Возможно, при этом крышка люка была неправильно установлена и, как следствие, неплотно закрыта. Директору и главному инженеру предприятия объявлены выговоры. Руководитель соответствующего участка будет уволен. При этом служебное расследование продолжается. Результаты проверки обнародуют в ближайшее время", - сообщили в пресс-службе.

По информации областных властей, после инцидента с ребенком за одни сутки в регионе проверили более 40 тыс. люков. Полностью эта работа будет завершена днем 19 января. Выявленные недочеты оперативно устранят. Кроме того, дано поручение в местах с высокой проходимостью исключить непреднамеренные открытия крышек и свободный доступ к тепловым камерам, канализационным и смотровым колодцам.

Пятилетняя девочка в пригороде Южно-Сахалинска 17 января вечером ушла на прогулку и не вернулась домой. Поиски вели спасатели, правоохранительные органы и волонтеры. В тот же день ребенок был найден живым в колодце канализационного люка. Девочку доставили в больницу, серьезных травм она не получила. Правоохранительные органы проводят проверку, возбуждено уголовное дело. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил проверить состояние всех канализационных колодцев, люков, а также подвалов и крыш во всех 18 муниципалитетах островов. Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин в свою очередь инициировал собственную проверку.