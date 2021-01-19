В Хабаровском крае предложили создать резервный фонд лекарств

ХАБАРОВСК, 19 января. /ТАСС/. Депутаты Законодательной думы Хабаровского края предложили создать резервный фонд лекарственных препаратов. Об этом сообщила дума во вторник.

"В целях недопущения дефицита лекарств и средств индивидуальной защиты депутаты Законодательной думы Хабаровского края предлагают правительству региона рассмотреть создание резервного фонда лекарственных препаратов (противовирусных, антибиотиков и других) и средств индивидуальной защиты. Также на время сложной эпидемиологической обстановки стоит поработать в части преференций для поставщиков лекарственных препаратов на территории края", - говорится в сообщении.

Отмечавшийся в прошлом году дефицит лекарственных препаратов в Хабаровском крае был вызван не только сбоем в системе маркировки на рынке, кадровыми рисками, но также повышенным спросом на лекарства со стороны здорового населения в связи с тревожными настроениями из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

Депутаты также предложили увеличить объем производства лекарственных средств заводом ОАО "Дальхимфарм". "В нашем крае работает особо значимое для столь сложного времени предприятие: Хабаровский фармзавод выпускает линейку лекарств, применяемых в лечении коронавирусной инфекции. Кроме того, есть перспективы у инновационных исследований совместно с сотрудниками учебных и научно-исследовательских учреждений города", - приводятся в сообщении слова председателя Законодательной думы Хабаровского края Ирины Зикуновой.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Хабаровском крае остается напряженной. Ежедневно фиксируется около 300 новых случаев заражения, а всего с начала пандемии заболело 40,6 тыс. человек, умерли 222.