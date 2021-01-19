В Приморье началась проверка программы распознавания леопардов на кадрах фотоловушек

ВЛАДИВОСТОК, 19 января. /ТАСС/. Ученые из национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае приступили к тестированию программы, которая будет опознавать по фотографиям амурских тигров, дальневосточных леопардов и других животных, рассказал ТАСС директор ФГБУ "Земля леопарда" Виктор Бардюк. Это позволит значительно сократить нагрузку на сотрудников.

"Земля леопарда" - единственное в мире место, где популяция редчайшей крупной кошки планеты, дальневосточного леопарда, обитает в естественной среде. За леопардами и другими животными на территории нацпарка следят с помощью крупнейшей в России сети фотоловушек. Их здесь установлено более 400.

"На "Земле леопарда" расположена крупнейшая среди российских заповедников и нацпарков сеть фотоловушек - автоматических лесных камер, которые помогают изучать дальневосточного леопарда и других обитателей нацпарка. Ежегодно с их помощью удается получать около миллиона фотографий. Ученые сортируют данные вручную. Этот длительный и очень трудоемкий процесс впервые будет автоматизирован благодаря уникальному программному обеспечению, тестирование которого уже проводится", - рассказал директор нацпарка.

Он отметил, что новая программа сможет с помощью искусственного интеллекта автоматически распознавать дальневосточных леопардов, амурских тигров и отличать их от других видов животных. Распознавать уникальный рисунок пятен на диких кошках программа пока не обучена, но в "Земле леопарда" считают, что и эту задачу можно будет решить в будущем.

Дальневосточный леопард является самой редкой крупной кошкой на планете. На территории нацпарка по последним данным живут не менее 97 взрослых дальневосточных леопардов и 10 котят. Это практически 100% популяции редчайшего хищника на земле, так как за пределами особо охраняемой территории наблюдаются только единичные особи.