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Пандемия COVID-19

Байден и Харрис выступят на церемонии поминовения жертв коронавируса 19 января

Мероприятие пройдет в Вашингтоне у пруда около мемориала Авраама Линкольна

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Избранный президент США Джозеф Байден и будущий вице-президент Камала Харрис примут участие в церемонии памяти американцев, умерших из-за коронавируса 19 января. Об этом сообщает в понедельник газета The Washington Post.

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Мероприятие пройдет в Вашингтоне у пруда около мемориала, посвященного 16-му президенту страны Аврааму Линкольну. Монумент расположен на центральном бульваре Вашингтона, который начинается от Капитолия. Власти приняли решение закрыть улицу для общественности в свете обеспечения норм безопасности на инаугурации Байдена 20 января.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 24 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 398,9 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Пандемия COVID-19Харрис, Камала
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