В некоторых населенных пунктах Якутии зафиксировали 60-градусные морозы

ЯКУТСК, 19 января. /ТАСС/. Температура воздуха минус 60 градусов зафиксирована в некоторых населенных пунктах Таттинского района Якутии. Из-за морозов несколько классов в районах республики освобождены от очных занятий в школах.

"Во всех школах сегодня объявлен актированный день. В селе Ытык-Кюель - минус 55 градусов <...> минус 60 градусов - в [селах] Кыйы, Усть-Татта (село Булун), Хара-Алдан, Дайа-Амгата, в селе Чымнайи - минус 61 градус", - сказали в управлении образования Таттинского района. В других населенных пунктах Таттинского района температура воздуха составляет от 55 до 59 градусов мороза, освобождены от очных занятий и учатся дистанционно свыше 2,8 тыс. детей. При этом детские сады в районе продолжают работать.

В Намском районе наблюдается температура минус 55 градусов, освобождены от очного посещения уроков все школьники. В отдаленных наслегах (сельских поселениях) температура разнится: в частности, температура минус 59 градусов зафиксирована в селе Ергёлёх Тастахского наслега, минус 58 градусов - в Салбанском наслеге. "Актированные дни установлены в 19 наслегах, 26 школах, [освобождены от очного обучения] 4 194 ребенка", - сказали в управлении образования Намского района.

В Амгинском районе температура упала до минус 56 градусов, также освобождены от очного посещения школ все ученики. В Чурапчинском районе температура составила минус 55 градусов, все школьники учатся в дистанционном формате.

В Якутске также наблюдаются морозы. Днем в Якутске температура составила минус 50 градусов. Из-за погодных условий управление образования города в понедельник приняло приказ о переводе всех школьников на дистанционное обучение с 19 по 25 января. Ранее был принят подобный документ, при этом дистанционное обучение касалось учеников с первого по восьмой класс.