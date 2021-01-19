Минюст доработает программу "Юстиция" с учетом мнения Счетной палаты

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Министерство юстиции России доработает госпрограмму "Юстиция" с учетом предложений Счетной палаты. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минюста.

Там подчеркнули, что "с начала 2020 года ведется кардинальная переработка государственной программы "Юстиция" с учетом необходимости существенной корректировки ее целей, а также изменений механизмов реализации и оценки эффективности". "В целом в Минюсте России согласны с выводами Счетной палаты по итогам аудита за семь лет действия госпрограммы и намерены продолжить работу по ее совершенствованию, в том числе используя полученные рекомендации", - отметили в Минюсте.

Счетная палата РФ во вторник обнародовала отчет о результатах аудита государственной программы "Юстиция" на 2013-2020 годы. В целом программа соответствует задачам Минюста как федерального органа исполнительной власти, заключил аудитор Счетной палаты. В то же время в Счетной палате высказали ряд замечаний, отметив, что цели, задачи и основные направления деятельности уголовно-исполнительной системы (УИС) на период до 2020 года, определенные концепцией развития УИС, не нашли достаточно полного отражения в целях и задачах госпрограммы "Юстиция". Кроме того, аудитор обратил внимание на необходимость скорейшего утверждения новой концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации и формирования службы пробации.

В Минюсте отметили, что совместно с ФСИН России в настоящее время готовят проект концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2030 года, где в качестве основных целей определены гуманизация уголовно-правовой политики, обеспечение прав и свобод лиц, содержащихся под стражей и отбывающих наказания, повышение уровня взаимодействия с институтами гражданского общества, социальная адаптация осужденных. Документ планируется утвердить в первой половине текущего года.

О госпрограмме "Юстиция"

Утвержденная правительством РФ в апреле 2014 года госпрограмма "Юстиция" нацелена на развитие в обществе правовой модели поведения граждан, преодоление правового нигилизма, поддержание устойчивого уважения к закону. Она направлена на развитие рынка профессиональных юридических услуг, включая адвокатуру и нотариат, повышение качества и доступности юридических услуг для всех слоев населения и хозяйствующих субъектов, усовершенствование порядка предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе в электронной форме, развитие судебно-экспертной деятельности.

В мае 2020 года она заняла первое место в рейтинге эффективности реализации госпрограмм в 2019 году среди всех госпрограмм (степень эффективности оценена Министерством экономического развития как высокая - 99,2%). По оценке Счетной палаты, степень эффективности госпрограммы "Юстиция" в 2018 и 2019 годах соответствовала среднему уровню эффективности, а уровень качества управления госпрограммой оценивался как высокий.