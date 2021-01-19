Минюст готовит создание службы пробации в России

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Министерство юстиции России готовит создание службы пробации - специальной службы для работы с бывшими осужденными, вышедшими на свободу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минюста в связи с рекомендациями Счетной палаты по итогам аудита госпрограммы "Юстиция" о необходимости скорейшего создания такой службы.

"Для создания эффективной системы пробации Минюстом России ведется подготовка проектов нормативных правовых актов, в том числе проекта федерального закона "О системе пробации в Российской Федерации", - сообщили в Минюсте.

Законопроект установит единые принципы организации и осуществления контроля за лицами, получившими наказания, не связанные с изоляцией от общества, осужденными условно, а также освобожденными от наказания условно-досрочно.

В декабре прошлого года в интервью ТАСС глава Минюста России Константин Чуйченко сообщил о намерении "выстраивать службу пробации на базе уголовно-исполнительных инспекций", которые осуществляют контроль за лицами, осужденными без лишения свободы либо отбывающими ограничение свободы после выхода из мест ее лишения, а также за содержащимися под домашним арестом.