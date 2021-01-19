Школьные занятия отменили в регионах ПФО из-за морозов

ТАСС, 19 января. /ТАСС/. Сильные морозы стали причиной отмены школьных занятий в некоторых регионах Поволжья, в нескольких районах Мордовии, Саратовской области, а также Ульяновской области. Дети не учатся второй день, сообщают местные органы власти во вторник.

"В целях безопасности и здоровья детей всем муниципальным образованиям были даны рекомендации по отмене занятий для учащихся с первого по восьмой класс", - сообщает пресс-служба Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области.

По данным Ульяновского гидрометцентра, в ночь с 18 на 19 января и утром 19 января на территории Ульяновской области температура понизилась до минус 24-29 градусов, в Ульяновске - до минус 28 градусов. Дети также не посещали занятия 18 января.

В Саратовской области, где, по данным ГУ МЧС региона, объявлен оранжевый уровень опасности из-за аномально холодной погоды, 19 января снова отменяются занятия для учащихся 1-6-х классов первой и второй смены школ Саратова. Ранее занятия для них были отменены 18 января. Также отменены занятия 19 января для учащихся 1-6-х классов первой и второй смены школ Энгельсского и Балаковского районов Саратовской области.

Аналогичная ситуация в Мордовии, здесь отменены занятия и переведены на дистанционный режим обучения ученики с первого по четвертый класс в Ковылкинском, Торбеевском, Большегнатовском и Кадошкинском муниципальных районах, сообщается в официальной группе "ВКонтакте" министерства образования республики.

В Кирове, где во вторник минус 25 градусов, родители школьников сами решают, отправлять ли детей в школу. В случае, если ребенок остается дома, для него занятия пройдут дистанционно.

Погода в ПФО

По данным центра погоды "Фобос", погода в регионах ПФО в течение текущей недели сохранится морозной, однако морозы ослабеют, и в конце недели произойдет резкое потепление, это будет связано с атлантическим циклоном, который прорвется из Западной Европы в центр европейской части России. Температура воздуха заметно повысится, и к выходным не исключены местами оттепели.