Курорт "Эльбрус" закрыли из-за повышенной лавинной опасности

НАЛЬЧИК, 19 января. /ТАСС/. Администрация курорта "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии объявила о закрытии трасс и канатных дорог во вторник из-за высокой лавинной опасности.

Ранее курорт закрывали на несколько дней из-за обильного снегопада.

"Уважаемые гости курорта "Эльбрус", 19 января канатные дороги и трассы закрыты для посещения с связи с повышенным риском схода лавин и неблагоприятными погодными условиями. О режиме работы в последующие дни будет объявлено позже", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте курорта во вторник.

Спасатели в Кабардино-Балкарии ранее предупредили о лавинной опасности в горах выше 2 тыс. метров с 18 до 24 января, МЧС рекомендует воздержаться от походов в горы. Противолавинная служба принудительно спустила три лавины в Приэльбрусье (северный склон г. Чегет, пик Терскол, г. Иткол-баши).

Курорт "Эльбрус" расположен в 186 км от аэропорта Минеральные Воды. Общая протяженность трасс - 12 км с перепадом высот до 1,5 км. На трассах возможно катание сноубордистов.