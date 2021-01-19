В России готовится третья версия рекомендаций по лечению COVID-19 у беременных

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Третья версия методических рекомендаций по организации оказания медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным при новой коронавирусной инфекции готовится к выпуску, сообщил во вторник министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"В этом году акушерство и гинекологическая служба столкнулись с новыми вызовами - это пациентки с новой коронавирусной инфекцией, и в этот период вы создали новые методические рекомендации, сейчас уже выходит третий пересмотр по оказанию помощи во время беременности, родов и в послеродовый период", - сказал он на XV Международном конгрессе по репродуктивной медицине.

Министр отметил, что для оказания помощи беременным в период пандемии в России был создан федеральный дистанционный реанимационный консультативный центр, что позволило обеспечить высококвалифицированную консультативную помощь в круглосуточном режиме для пациентов из самых удаленных уголков страны. По его словам, за 2020 год было проведено более 6 тыс. консультаций.

Кроме того, в рамках выполнения федерального проекта по развитию детского здравоохранения продолжается совершенствование маршрутизации рожениц при преждевременных родах, "что ведет к снижению младенческой смертности", отметил министр. "Так, за последние два года число преждевременных родов, маршрутизированных в перинатальные центры, увеличилось в полтора раза. Это явилось одной из предпосылок для снижения младенческой смертности. Фактически, с 2017 до 2020 года эта цифра сократилась с 5,6 до 4,4 промилле", - рассказал он.

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова также отметила, что несмотря на пандемию новой коронавирусной инфекции в целом помощь по акушерско-гинекологическому профилю оказывались в полном объеме. "Несмотря на перепрофилирование медорганизаций, ограничение плановой помощи, общие задачи по лечению гинекологических пациентов по выполнению высокотехнологичных операций и экстракорпорального оплодотворения были выполнены", - сказала она на конгрессе.

"Репродуктивное здоровье и профилактика заболеваний, связанных с ним, всегда были и остаются приоритетом Министерства здравоохранения РФ. 2020 год дал мощный толчок развития акушерской службы", - заключил Мурашко.