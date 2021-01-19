Больше всего заявок на вакцинацию через Госуслуги подали в Москве и Самарской области

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Больше всего заявок на вакцинацию через портал Госуслуг подано в Москве, Самарской и Московской областях. Об этом сообщил ТАСС вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Что известно об отечественных вакцинах, кому можно прививаться и как подготовиться к процедуре

Вакцинация от коронавируса в России: главное

Вакцинация от коронавируса в России: главное Что известно об отечественных вакцинах, кому можно прививаться и как подготовиться к процедуре

"Рейтинг по наибольшему количеству записей на вакцинацию через Единый портал Госуслуг возглавили: Москва (351); Самарская область (232); Московская область (230); Сахалинская область (213); Тюменская область (178); Краснодарский край (177); Удмуртская Республика (140); Брянская область (128); Новосибирская область (123) и Мурманская область (117)", - сказал он.

По словам Чернышенко, антирейтинг по числу жалоб возглавили: Санкт-Петербург (145), Новосибирская область (117), Краснодарский край (82), Москва (76), Ростовская (71), Московская (68), Самарская (58), Воронежская (47) и Челябинская области (45), а также Башкирия (44).

18 января в регионах стартовала запись на вакцинацию от COVID-19 через портал Госуслуг в тестовом режиме. С 31 января записаться на вакцинацию через Госуслуги сможет любой желающий.