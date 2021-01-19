В Карелии восстановили водоснабжение после аварии на сетях в Питкяранте

ПЕТРОЗАВОДСК, 19 января. /ТАСС/. Специалисты восстановили водоснабжение в городе Питкяранте в Карелии с населением более 10 тыс. человек после пятидневного аварийного отключения, вызванного замерзанием участка центрального трубопровода. Об этом во вторник на своей странице во "ВКонтакте" сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

"На 9:00 водоснабжение восстановлено. Подключение прошло в штатном режиме, протечек на резервной ветке и далее на центральном трубопроводе не выявлено", - написал он.

Как отметил Парфенчиков, проблем при подключении домов к холодному водоснабжению не возникло, кроме одного адреса, где во время подключения произошло повреждение участка в районе входного счетчика. На месте работает управляющая компания.

Режим ЧС из-за аварийной остановки водоснабжения из-за замерзших сетей также продолжает действовать в арктическом поселке на севере Карелии Рабочеостровске. Без воды остались несколько жилых домов, местная школа и детский дом.

В Питкяранте до 20 января введен режим ЧС. Водоснабжение в городе на берегу Ладожского озера с населением более 10 тыс. человек прекратилось утром 14 января: из-за аномальных морозов замерз поверхностный участок центрального трубопровода на территории Питкярантского целлюлозного завода, что привело к аварийному отключению. По причине минусовых температур специалисты не смогли отогреть замороженный отрезок труб, поэтому было решено смонтировать временный резервный трубопровод протяженность 900 м для восстановления водоснабжения города. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".