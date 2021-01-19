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Пандемия COVID-19

Мурашко: медработникам с начала пандемии выплатили 188 млрд рублей за борьбу с COVID-19

Всего к оказанию помощи пациентам с коронавирусом привлечены более 600 тыс. медицинских работников и свыше 24 тыс. волонтеров

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Медицинские работники в России получили в общей сложности около 188 млрд рублей за работу с пациентами с новой коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

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"Было выплачено в общей сложности 188 млрд рублей. С 1 ноября производятся социальные выплаты, направлено более 53 млрд рублей", - сказал он на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Всего же к оказанию помощи пациентам с коронавирусом привлечены более 600 тыс. медицинских работников и свыше 24 тыс. волонтеров. Мурашко также напомнил, что по поручению президента введены страховые гарантии в случае временной утраты работоспособности, стойкой утраты работоспособности или смерти медработника.

В настоящее время для пациентов с коронавирусом развернуто более 270 тыс. больничных коек, сообщил министр. "В весенний период мы одномоментно разворачивали до 94 коек. <…> Сегодня развернуто более 31 тыс. реанимационных коек", - сказал он. 

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Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19
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