Мурашко: медработникам с начала пандемии выплатили 188 млрд рублей за борьбу с COVID-19

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Медицинские работники в России получили в общей сложности около 188 млрд рублей за работу с пациентами с новой коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Было выплачено в общей сложности 188 млрд рублей. С 1 ноября производятся социальные выплаты, направлено более 53 млрд рублей", - сказал он на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Всего же к оказанию помощи пациентам с коронавирусом привлечены более 600 тыс. медицинских работников и свыше 24 тыс. волонтеров. Мурашко также напомнил, что по поручению президента введены страховые гарантии в случае временной утраты работоспособности, стойкой утраты работоспособности или смерти медработника.

В настоящее время для пациентов с коронавирусом развернуто более 270 тыс. больничных коек, сообщил министр. "В весенний период мы одномоментно разворачивали до 94 коек. <…> Сегодня развернуто более 31 тыс. реанимационных коек", - сказал он.