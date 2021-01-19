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МЧС объявило экстренное предупреждение об опасности схода лавин в горах КЧР

Оно будет действовать с 20 по 22 января

ЧЕРКЕССК, 19 января. /ТАСС/. Экстренное предупреждение о лавиноопасности объявлено в горах Карачаево-Черкесии с 20 по 22 января, сообщение об этом размещено на сайте ГУ МЧС по республике.

"По данным ФГБУ "Северо-Кавказская ВС" (ФГБУ "Северо-Кавказская военизированная служба по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы" - прим. ТАСС), в период с 20 января по 22 января в горах КЧР выше 2 000 м лавиноопасно. Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением в горных и предгорных районах автомобильных дорог федерального и местного значения, канатных дорог, строений, линий связи и электропередачи, травматизмом туристов вне горнолыжных трасс, спортсменов в районах схода снежных лавин", - говорится в сообщении.

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РоссияКарачаево-Черкесия
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