ВС России признал незаконным увольнение сотрудника НИИ за прогул из-за сильного снегопада

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Верховный суд РФ признал незаконным увольнение из-за вынужденного прогула в связи со снегопадом сотрудницы Научно-исследовательского института стали в Москве и отправил дело о ее споре с работодателем в суд первой инстанции на новое рассмотрение. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ВС РФ.

"Утверждение суда апелляционной инстанции о том, что в соответствии со статьями 81 и 192 ТК РФ прогул является самостоятельным и достаточным основанием для увольнения с работы, судебная коллегия по гражданским делам сочла основанным на ошибочном толковании норм права и сделанным без учета разъяснений, содержащихся в пункте 53 постановления Пленума ВС РФ от 17 марта 2004 года № 2. В связи с этим ВС принятые по делу постановления признал незаконными, отменил их и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции", - сообщили в пресс-службе.

Как следует из материалов искового заявления несогласной с увольнением сотрудницы, в день, из-за которого она была уволена, она находилась с несовершеннолетней дочерью в Московской области у престарелых родителей. Там она ухаживала за семьей, обеспечивала ее продуктами, а также делала уколы больной матери - инвалиду второй группы.

В день пропуска работы заявительница планировала прибыть на рабочее место, но из-за сильного снегопада в Москве и Московской области не смогла этого сделать. Истец указала, что в деревне есть только одна дорога на въезд и выезд, общественный транспорт отсутствует, а ближайшая станция находится в 10 км. Заявительница предпринимала активные попытки добраться до рабочего места, звонила в коммунальные службы с просьбой очистить дороги, но все было тщетно. Тогда она отправила своему начальнику СМС с предупреждением, что не может выехать в институт. Коммунальная служба расчистила улицы в деревне только ближе к вечеру. Работодатель счел, что сотрудник грубо нарушила трудовую дисциплину и решил принять к ней самую жесткую меру - увольнение.

Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций признали законным данное решение руководства Научно-исследовательского института стали. "Верховный суд же счел, что настоящей причиной увольнения заявительницы является несогласие гендиректора института с деятельностью местной профсоюзной организации, в которой она является заместителем председателя по защите трудовых прав работников, в связи с несвоевременной выплатой им заработной платы", - заключили в пресс-службе.