В Минздраве Башкирии назвали срок действия "паспортов вакцинации"

УФА, 19 января. /ТАСС/. "Паспорт вакцинации" привитому, который дает ряд преимуществ, будет выдаваться на один год в Башкирии, переболевшему коронавирусной инфекцией и имеющему антитела - на три месяца. Очередь на добровольную вакцинацию в Башкирии составляет порядка 20 тыс. человек, сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин.

"В очереди у нас уже более 20 тыс. человек, которые хотят получить вакцину, при этом расширяем перечень категорий граждан, кто в первую очередь получает вакцину", - сказал он во вторник в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Министр напомнил, что такие паспорта смогут получить вакцинированные и те, кто переболел COVID-19 и имеет антитела. "Ограничения [по сроку действия] по паспорту после прививки - до года, а если человек не привит, но есть антитела - на три месяца, потом повторная сдача анализа, подтверждение наличия антител", - добавил Забелин.

По его словам, запись на вакцинацию ведется по единому бесплатному номеру 1301, а также на портале "Госуслуги". До конца января в регион должно поступить не менее 50 тыс. доз вакцины от коронавируса, на данный момент в республике первым компонентом привито около 7,5 тыс. человек, вторым - свыше 3 тыс.