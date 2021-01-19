МВД разрабатывает законопроект по цифровизации всей миграционной системы России

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. МВД планирует через год представить для рассмотрения в Госдуме законопроект, предусматривающий цифровизацию всей миграционной системы России. Об этом сообщил замначальника управления по вопросам внешней трудовой миграции Главного управления по вопросам миграции МВД России Павел Дутов.

"Для нас очень важно использование цифровых технологий, потому что мы сами в ближайшее время, в течение 1-1,5 лет, на рассмотрение в Госдуму представим новый законопроект в сфере миграции, который цифровизирует всю систему миграции", - сказал он на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Он также отметил, что в 2021 году в ведомстве заработает система, позволяющая в режиме реального времени обмениваться информацией между ведомствами, в том числе таким образом можно будет проверять медицинские справки мигрантов, предоставленные в полицию для получение патентов.

"У нас в текущем году будет реализован фунционал в нашей информационной системе в направлении межведомственных запросов, и мы сможем в онлайн-режиме получать ответы - выдано, не выдано медицинское заключение, сможем пресекать такие вещи со стороны недобросовестных заявителей", - сказал Дутов.