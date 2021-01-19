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Глава профильного комитета Думы выступает за введение в России паспортов вакцинации

Дмитрий Морозов при этом отметил, что необходимо продумать вопросы сохранности и использования данных
Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов ("Единая Россия") считает необходимым ввести в РФ так называемые ковид-паспорта, но при этом четко продумать вопросы сохранности и использования данных. Об этом депутат заявил во вторник в ходе заседания комитета.

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"Сейчас поднимается тема, например, ковид-паспортов. Дело это очень важное и нужное, но нужно понимать, подобная информация кем и как должна быть использована", - подчеркнул Морозов.

По его словам, сегодня "нет никаких сомнений", что такая информация необходима для врачей, медиков и санэпидслужбы, а также "для принятия управленческих и организационных решений".

"Сегодня, когда у нас есть большие данные и возможности аналитики с помощью искусственного интеллекта, у нас открываются невероятные возможности для грамотных организационных решений, планирования. Это все здорово, это совсем новый мир, но каждый раз нужно понимать, как мы им управляем", - подчеркнул Морозов.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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