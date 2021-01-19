В ГД поддержали обеспечение госзащиты служащим ВС РФ, участвовавшим в борьбе с террором

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании во вторник рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о включении в перечень лиц, подлежащих государственной защите, гражданских госслужащих Вооруженных сил РФ, участвовавших в борьбе с терроризмом, с также госслужащих органов внешней разведки - участников спецопераций.

Инициатива была внесена в Госдуму правительством РФ. "Предусматривается расширение круга лиц, подлежащих государственной защите на основе отнесения к ним федеральных государственных гражданских служащих ВС РФ, принимавших непосредственное участие в борьбе с терроризмом, федеральных государственных гражданских служащих органов внешней разведки РФ, принимавших непосредственное участие в специальных операциях или выполнявших специальные функции по обеспечению безопасности РФ", - говорится в пояснительной записке.

В правительстве отмечают, что такие гражданские госслужащие наравне с военнослужащими непосредственно привлекаются к мероприятиям по борьбе с терроризмом, в том числе к участию в военной операции в Сирии, а также к спецоперациям. "В то же время в отличие от отдельной категории военнослужащих на них не распространяются положения федерального закона "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов", - поясняют в кабмине.

Законопроектом уточняется, что государственной защите подлежат также сотрудники войск Росгвардии. В сопроводительных материалах отмечается, что действующая редакция закона допускает толкование, в соответствии с которым госзащите подлежат только сотрудники центрального аппарата Росгвардии. При этом сегодня уже "фактически применяются меры государственной защиты к военнослужащим и сотрудникам войск Росгвардии, принимающим участие в осуществлении охраны общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, при наличии угрозы посягательства на их жизнь, здоровье, имущество в связи со служебной деятельностью".