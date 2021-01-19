В Москве из-за коронавируса умерли 84 пациента за сутки

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Число умерших из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 84, что для столицы стало максимумом с начала пандемии. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Предыдущий максимум был зарегистрирован 15 января, когда стало известно о 81 смерти за сутки.

В общей сложности, по данным штаба, с начала пандемии в столице умерли 12 625 заболевших. Условная летальность новой инфекции (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до 1,41%.

За сутки в Москве выписали по выздоровлению 4 532 пациентов. За все время выздоровел 747 881 человек. В настоящее время в столице продолжают лечение 137 936 человек.