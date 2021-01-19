В Москве за сутки выявили 3 115 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве составило 3 115 за сутки, это минимум с 3 октября. Всего в столице с начала пандемии выявили 898 442 заболевших, сообщили во вторник журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,3%. Днем ранее было выявлено 3 679 заразившихся.

За сутки в Москве выписали по выздоровлению 4 532 пациентов. За все время выздоровел 747 881 человек. В настоящее время в столице продолжают лечение 137 936 человек.