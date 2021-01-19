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Пандемия COVID-19

В Москве за сутки выявили 3 115 случаев заражения коронавирусом

Это минимум с 3 октября

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве составило 3 115 за сутки, это минимум с 3 октября. Всего в столице с начала пандемии выявили 898 442 заболевших, сообщили во вторник журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,3%. Днем ранее было выявлено 3 679 заразившихся.

За сутки в Москве выписали по выздоровлению 4 532 пациентов. За все время выздоровел 747 881 человек. В настоящее время в столице продолжают лечение 137 936 человек.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
В Москве из-за коронавируса умерли 84 пациента за сутки
Это максимум за пандемию
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