В Думе рекомендовали отклонить законопроект о повышении возраста продажи оружия до 21 года

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании во вторник рекомендовал палате отклонить в первом чтении сенаторский законопроект о повышении возраста продажи оружия в РФ с 18 до 21 года в связи с его отзывом авторами.

Инициатива была внесена в Госдуму в 2018 году членами Совфеда во главе с председателем комитета по обороне и безопасности Виктором Бондаревым. "Законопроектом устанавливается, что граждане РФ наделяются правом на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, спортивного оружия, охотничьего оружия, сигнального оружия по достижении возраста 21 года", - говорится в пояснительной записке.

Исключение предлагалось сделать для лиц, прошедших либо проходящих военную службу, граждан, служащих в государственных военизированных организациях и имеющих воинские, специальные звания или классные чины юстиции, россиян, занимающихся охотой "в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и добычи охотничьих ресурсов", а также спортсменов, готовящихся к соревнованиям по спортивной стрельбе. Кроме того, под исключение должно было попасть клинковое оружие, предназначенное для ношения с национальными костюмами народов РФ или казачьей формой. Законопроектом также предусматривалось, что возраст, по достижении которого граждане могут приобретать охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, может быть снижен решением законодательного органа государственной власти субъекта РФ, но не ниже 18 лет. Предлагаемые возрастные нормы не должны были распространяться на уже оформивших лицензии.

Инициатива была разработана по следам трагедии в колледже в Керчи в октябре 2018 года, когда студент открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении: жертвами стали 20 человек, нападавший покончил с собой, порядка 50 были госпитализированы. По мнению авторов законопроекта, его принятие поспособствовало бы профилактике и предотвращению подобных преступлений. Ранее правительство РФ дало отрицательный отзыв на инициативу, ссылаясь в том числе на ограничение прав граждан в возрасте от 18 до 21 года, которые не смогут заниматься трудовой деятельностью, предполагающей ношение и использование оружия. В конце декабря 2020 года авторы отозвали законопроект из Госдумы.