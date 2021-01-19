Минпросвещения оценит формат организации ЕГЭ в 2021 году

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Минпросвещения России намерено дать оценку формату организации государственной итоговой аттестации в 2021 году, при котором не планирующим поступать в вузы выпускникам не нужно сдавать ЕГЭ. В дальнейшем такой подход может быть сохранен, заявил во вторник статс-секретарь - замминистра просвещения РФ Андрей Корнеев на заседании комитета Госдумы по образованию и науке.

"Мы посмотрим, как будет происходить в этом году соответствующее решение, и оценим его, дадим соответствующие показатели, к чему мы выходим. И, может быть, дальше мы предложим вернуться к такому подходу, который предлагают авторы законопроекта, или воздержаться, или уточнить", - сказал Корнеев, комментируя соответствующий законопроект депутатов фракции "Справедливая Россия", которые предлагают заменить ЕГЭ на государственные выпускные экзамены (ГВЭ) для школьников, которые не планируют поступать в вузы.

По его словам, Минпросвещения также не согласно с доводами авторов законопроекта, что действующая система снижает качество образования школьников, поскольку результаты международных исследований показывают обратное. "В Российской Федерации обучающиеся находятся сейчас на достаточно хороших позициях по международной оценке качества образования", - добавил он.

Корнеев предложил данный законопроект пока не поддерживать.

О ЕГЭ в 2021 году

Для получения аттестата в 2021 году одиннадцатиклассникам, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам - русскому языку и математике. Он пройдет в конце мая.

Выпускники, которые собираются поступать в университеты, будут сдавать ЕГЭ; чтобы получить аттестат, им достаточно сдать на удовлетворительный результат экзамен по русскому языку. ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году проводиться не будет. Для них экзамены пройдут с 31 мая по 2 июля, дополнительный период назначен на период с 12 по 17 июля.