Мурашко заявил, что летальность от COVID-19 в России с апреля удалось снизить в три раза

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Летальность от новой коронавирусной инфекции в России с апреля 2020 года удалось снизить более чем в три раза, сообщил во вторник министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Все было выстроено по принципу единых подходов по терапии, что позволило нам фактически летальность снизить, начиная с апреля месяца до настоящего дня, более чем в три раза", - сказал он на расширенном заседании комитета СФ по социальной политике.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 612 800 случаев заражения, выздоровели 3 002 026 человек, умерли 66 623. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.