В Сочи башню Ахун временно закрыли для посещений из-за снегопада и сильного ветра

СОЧИ, 19 января. /ТАСС/. Башню Ахун на горе и 33 водопада на территории Сочинского национального парка временно закрыли для посещений в связи с сильным снегопадом и порывистым ветром на территории курорта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы нацпарка.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями (обильными снегопадами, сильными порывами ветра, гололедом), сегодня, 19 января, будут закрыты для посещения объекты показа - башня на горе Большой Ахун и 33 водопада ФГБУ "Сочинский национальный парк" - до улучшения погодных условий", - говорится в сообщении.

Уточняется, что информация об открытии объектов туристического показа будет размещена на официальном сайте и соцсетях национального парка.

По данным синоптиков во вторник температура воздуха в Сочи варьируется от 2 градусов тепла до минус 6 градусов. Сильный ветер, местами порывами до 15 м/с. Временами град и снег, видимость 4-10 км, местами 1-2 км.