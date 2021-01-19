Упрощенный временный порядок установления инвалидности предлагается продлить до 1 октября

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Минтруд России подготовил проект постановления правительства о продлении временного порядка признания лица инвалидом и временного порядка установления степени утраты профессиональной трудоспособности до 1 октября 2021 года. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Сейчас временные порядок установления инвалидности и порядок установления степени утраты профессиональной трудоспособности действуют до 1 марта 2021 года. В условиях противоэпидемических мер предлагается продлить их действие до 1 октября 2021 года. Это предложение проходит сейчас согласования с отраслевыми ведомствами и представлено на общественное обсуждение", - сказал первый замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

В Минтруде напомнили, что временный порядок признания гражданина инвалидом и продления ранее установленной инвалидности позволяет исключить личное участие гражданина. Если инвалидность оформляется впервые, то определение группы и составление индивидуальной программы реабилитации (ИПРА) осуществляется на основании медицинских документов. Для детей-инвалидов установление группы по достижению 18 лет также проходит без личного посещения учреждений бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ). Для тех граждан, кому инвалидность была установлена ранее, в период действия временного порядка, она автоматически продляется вместе с программой реабилитации.

"Сведения об установлении инвалидности по системе электронного межведомственного взаимодействия передаются в Пенсионный фонд России, который вносит актуализированную информацию в Федеральный реестр инвалидов - на основании этих данных фондом назначается и выплачивается пенсия. Одновременно результаты экспертизы и ИПРА заносятся в базы данных ФСС и органов исполнительной власти региона для обеспечения граждан соцуслугами", - добавили в министерстве.

За период действия особого временного порядка признания лица инвалидом инвалидность установлена более 1,6 млн человек, из них порядка 425 тыс. граждан были признаны инвалидами впервые, а более 1,2 млн гражданам инвалидность установлена повторно.

"Временный порядок установления степени утраты профессиональной трудоспособности предусматривает ее заочное установление. Справки о степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний оформляются и выдаются без личного посещения бюро МСЭ. Аналогично, без личного посещения бюро МСЭ, принимается и программа реабилитации пострадавшего", - отметили в ведомстве.