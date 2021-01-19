Минкультуры предлагает учитывать творческие победы при приеме на обучение в сфере искусств

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова представила в Госдуме изменения в федеральный закон "Об образовании", которые предполагают большую значимость творческого экзамена при поступлении на творческие специальности в средние профессиональные учебные заведения, а также учет достижений абитуриента на конкурсах.

"Изменяются принципы отбора в творческие сузы (средние учебные заведения). Творческие способности выходят на первый план, в отличие от сегодняшней практики, где все решает ЕГЭ. С этой целью при поступлении в училища на программы среднего профобразования творческий экзамен будет оцениваться не только по зачетной системе, но и по балльной. Одновременно будут учитываться индивидуальные достижения поступающих, результат участия в региональных, всероссийских и международных конкурсах в сфере искусства", - сказала Любимова, представляя внесенный президентом РФ законопроект о внесении изменений в федеральный закон "Об образовании" на заседании Комитета по образованию и науке Государственной Думы.

Министерство в случае принятия поправок будет наделено правом устанавливать образовательным организациям в сфере культуры и искусства контрольные цифры приема.

Министр также сообщила, что законопроектом предлагается закрепить полномочия по организации деятельности детских школ искусств (ДШИ) за региональными министерствами культуры. "Органы исполнительной власти в сфере культуры смогут разрабатывать и устанавливать нормативы, это базовые нормативы затрат, требования к оснащению, кадровому составу и так далее, а также обеспечить организационно-методическое сопровождение деятельности детских школ искусств", - пояснила она.

Отвечая на вопросы депутатов, Любимова уточнила, что в подзаконных актах может найти отражение положение о ставке 18 уроков в неделю, о которой просят преподаватели музыкальных школ.

Тема ДШИ поднималась на прошедшем 27 октября заседании Совета по культуре при президенте РФ. Владимир Путин обратил тогда внимание на недопустимость превращения детских школ искусств в кружки.