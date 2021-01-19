В Орске возбудили административные дела из-за превышения в воздухе ПДК вредных веществ

ОРЕНБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Предприятия "Орскнефтеоргсинтез" и "Уральская сталь" в Орске Оренбургской области стали фигурантами административного расследования, проводимого по фактам превышения предельной допустимой концентрации сероводорода, фенола и оксида углерода в воздухе города в декабре 2020 года. Об этом сообщается на сайте администрации Орска.

"По фактам превышений предельно-допустимых концентраций сероводорода, фенола и оксида углерода в атмосферном воздухе в Орске за период с 30 ноября 2020 года по 21 декабря 2020 года управлением возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 8.1. КоАП РФ [несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов]", - сказано в сообщении со ссылкой на информацию Южно-Уральского межрегионального управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

По данным пресс-службы мэрии Орска, административные расследования проводятся в отношении ПАО "Орскнефтеоргсинтез" и АО "Уральская сталь". "О результатах административных расследований будет сообщено дополнительно", - отмечается в сообщении.

Ранее ТАСС сообщал, что в декабре жители Орска неоднократно жаловались на неприятный запах и смог над городом. По данным Министерства природных ресурсов, экологи и имущественных отношений Оренбургской области, экологи в ходе замеров выявляли превышение предельно допустимой концентрации фенола в 1,4 раза, а также примеси оксида углерода, диоксида серы, оксида и диоксида азота, сероводорода и аммиака.