В Хабаровском крае откроют более 30 пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции

ХАБАРОВСК, 19 января. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае развернут свыше 30 пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции в районах. Об этом сообщил во вторник журналистам заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

"У нас программа [вакцинации] уже сейчас в январе включает, помимо поликлиники "Вивея", третью поликлинику, клинико-диагностический центр, седьмую и пятую поликлиники в Комсомольске-на-Амуре. Постепенно программа будет расширяться, и ориентировочно будет создано до 35 пунктов вакцинации по краю. Это в государственных учреждениях", - сказал Никонов.

Сейчас региональные власти прорабатывают возможность привлечь частные клиники к вакцинации от коронавирусной инфекции. Никонов добавил, что могут быть задействованы и открывшиеся на двух площадках в Хабаровске "уголки здоровья", где желающие могут бесплатно проверить состояние своего здоровья и получить лист с персональными рекомендациями.

В конце прошлой недели регион получил партию из 21,6 тыс. доз вакцины "Спутник V", она распределена по медицинским организациям края. В первую очередь препарат получат медработники, учителя, постояльцы учреждений социального обслуживания, соцработники, жители с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и бронхолегочной системы, больные сахарным диабетом. Также в эту группу включены работники СМИ. На этой неделе началась и вакцинация всех остальных желающих жителей края по предварительной записи. Первым в этот процесс включился консультативно-диагностический центр "Вивея".

В настоящее время ведется налаживание системы электронной записи через портал "Госуслуги". До 31 января эта работа должна быть завершена, и люди смогут записываться на прививку самостоятельно.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в крае остается напряженной. За неделю в Хабаровском крае от коронавируса излечились 2 841 человек, зарегистрировано 2 113 новых случаев. Ежедневные темпы прироста сохраняются на отметке около 300 подтвержденных диагнозов. Коронавирус в 43% случаев протекает в виде ОРВИ, в 42% - в виде пневмонии, а у 15% заболевших - в бессимптомной форме. Всего в регионе с начала пандемии заразились свыше 40,6 тыс. человек, умерли 222 человека.