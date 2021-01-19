Аксенов поручил объявить выговоры мэрам трех городов за плохую работу по ФЦП и нацпроектам

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Главы администраций Симферополя, Керчи и Евпатории получат выговоры, поскольку в 2020 году эти муниципалитеты не достигли целевых показателей исполнения ФЦП и национальных проектов в 2020 году. Об этом сообщил во вторник на совещании глава региона Сергей Аксенов.

"За моей подписью готовите сегодня и направляете на три городских совета обращения об объявлении выговоров главам администраций Симферополя, Керчи, Евпатории за недостижение целевых показателей 2020 года. В связи с наличием большого количества объективных причин никого не уволили в этой ситуации", - сказал Аксенов.

Глава Крыма добавил, что по тем же причинам ранее был уволен министр жилищно-коммунального хозяйства региона, а также главы республиканских Минтранса и Минздрава.

ФЦП развития Крыма и Севастополя принята в 2014 году и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуры, она будет действовать до 2024 года. Согласно проекту федерального бюджета, ассигнования на ФЦП в 2021 году составят 76,12 млрд рублей, в 2022 году - 82,26 млрд рублей, в 2023 году - около 150,1 млрд. На 2024 год финансирование планируется в размере почти 150 млрд рублей. После продления программы на 2025 год объем ее финансирования планируется увеличить до 1,37 трлн рублей.