Около 50 депутатов Госдумы записались в очередь на вакцинацию

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Порядка 50 депутатов Госдумы записались на прививку от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник в начале пленарного заседания нижней палаты.

"Сейчас депутаты записываются для вакцинации... мне Сергей Иванович Неверов сказал, около 50 человек записались в очередь на вакцинацию", - отметил Володин.

По его словам, в Думе уже переболело более трети депутатов.

Ранее Володин сообщал, что сам он сделал прививку от коронавирусной инфекции. "Насколько я знаю, Геннадий Андреевич [Зюганов] сделал, Сергей Иванович Неверов. Первым сделал прививку Владимир Вольфович Жириновский, Сергей Михайлович [Миронов] переболел", - отметил Володин.

Как подчеркнул спикер Думы, России повезло, так как "ученые и врачи сделали все, чтобы защитить жизнь и здоровье граждан". "Уже третья вакцина сейчас проходит регистрацию, у многих стран нет такой возможности, поэтому правильно было бы сейчас нам сделать все, чтобы был создан общественный иммунитет", - сказал Володин.