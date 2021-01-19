Госдума почтила минутой молчания память депутата Антошкина

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Депутаты Госдумы во вторник почтили минутой молчания память своего коллеги, депутата фракции "Единая Россия" и Героя Советского Союза Николая Антошкина, ушедшего из жизни в воскресенье после перенесенного коронавируса.

"Прежде чем перейдем к работе, давайте с вами почтим память человека, которого мы с вами все хорошо знали. Так получилось, что 17 января после тяжелой болезни ушел из жизни наш коллега, товарищ, депутат Государственной думы с 2014 года, Герой Советского Союза Николай Тимофеевич Антошкин. Вечная ему память", - сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Антошкин умер в воскресенье в возрасте 78 лет. Его похоронят в среду на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. Как сообщал ранее лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов, Антошкин болел коронавирусом. Это уже третий депутат, ушедший из жизни после заражения коронавирусной инфекцией: в сентябре прошлого года умер 67-летний представитель КПРФ Ваха Агаев, в декабре - депутат той же фракции Валентин Шурчанов, ему было 73 года.