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Сход лавины на горнолыжную трассу на Домбае

Катание на горнолыжном курорте в Домбае прекратили из-за сохраняющейся лавинной опасности

По словам главы республики Рашида Темрезова, с утра во вторник возобновились поисково-спасательные работы на склоне горы Мусса-Ачитара

ЧЕРКЕССК, 19 января. /ТАСС/. Катание на горнолыжных трассах в Домбае (Карачаево-Черкесия), где при сходе лавины погиб человек, временно запрещено из-за сохраняющейся лавиноопасности. Об этом во вторник на свой странице в Instagram сообщил глава республики Рашид Темрезов.

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"В связи со сложной лавиноопасной обстановкой катание на склонах Домбая пока запрещено. Сохраняется прогноз лавинной опасности", - написал Темрезов.

По его словам, с утра во вторник возобновили поисково-спасательные работы на склоне горы Мусса-Ачитара, где в понедельник произошел сход лавины на горнолыжную трассу.

"Следственные органы устанавливают причины произошедшего. Обеспечен четкий алгоритм взаимодействия всех структур, обеспечивающих поиски", - добавил глава КЧР.

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Темрезов, Рашид БориспиевичРоссияКарачаево-ЧеркесияСход лавины на горнолыжную трассу на Домбае
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