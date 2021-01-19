Катание на горнолыжном курорте в Домбае прекратили из-за сохраняющейся лавинной опасности

Фонд "Круг добра" будет обеспечивать в первую очередь лекарствами детей со СМА

Как ранее сообщал Минздрав, предварительный перечень заболеваний, которые будут финансироваться в рамках деятельности фонда, содержит 30 заболеваний и 41 препарат, в которых нуждаются около 4 тыс. детей

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