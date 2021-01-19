Катание на горнолыжном курорте в Домбае прекратили из-за сохраняющейся лавинной опасности

ЧЕРКЕССК, 19 января. /ТАСС/. Катание на горнолыжных трассах в Домбае (Карачаево-Черкесия), где при сходе лавины погиб человек, временно запрещено из-за сохраняющейся лавиноопасности. Об этом во вторник на свой странице в Instagram сообщил глава республики Рашид Темрезов.
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Сход лавины на Домбае. Главное
"В связи со сложной лавиноопасной обстановкой катание на склонах Домбая пока запрещено. Сохраняется прогноз лавинной опасности", - написал Темрезов.
По его словам, с утра во вторник возобновили поисково-спасательные работы на склоне горы Мусса-Ачитара, где в понедельник произошел сход лавины на горнолыжную трассу.
"Следственные органы устанавливают причины произошедшего. Обеспечен четкий алгоритм взаимодействия всех структур, обеспечивающих поиски", - добавил глава КЧР.