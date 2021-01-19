ЮНИДО готова к реализации с Россией экологических проектов в Арктике

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) готова оказывать содействие России в реализации ряда экологических проектов в Арктике. Об этом заявил во вторник директор Центра международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в РФ Сергей Коротков на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

Отвечая на вопрос о том, в каких совместных проектах с ЮНИДО по Арктике Россия как председатель в Арктическом совете в 2021-2023 могла бы быть заинтересована, Коротков отметил, что в основном это вопросы, связанные с экологией. В частности, продолжил он, сейчас ЮНИДО реализует проект инвентаризации и уничтожения отходов первого класса опасности. "Это так называемые полихлорированные бифенилы, которые находятся в трансформаторных маслах, в конденсаторах, переключателях, на многих силовых станциях, которые находились в Арктике", - пояснил он.

"Это оборудование сейчас заброшено. И мы готовы оказать содействие в том, как правильно инвентаризовать это оборудование, выявить, насколько оно загрязнено и потом правильным образом это утилизировать", - подчеркнул Коротков.

Второе направление, продолжил директор Центра, - это внедрение новых технологий, которые могут применяться для Арктической зоны. "Здесь тоже мы можем посмотреть те вещи, которые применяются в передовых странах, в тех же США, Канаде, Норвегии. И попробовать поработать над тем, чтобы эти технологии могли прийти к нам, и поработать здесь в продвижении этих технологий у нас", - указал он.

"В-третьих, мы вели переговоры с "Норникелем" по поводу поселка Никель Мурманской области и его экологизации. Поработать там тоже готовы", - заключил Коротков.