Ирландские медики зафиксировали 81 случай побочных эффектов от вакцин Pfizer и Moderna

ДУБЛИН, 19 января. /ТАСС/. Ирландское агентство - регулятор производства и распространения медицинских препаратов (HPRA) получило с момента начала вакцинации от коронавируса 81 сообщение о побочных эффектах от вакцин американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также американской Моderna. Об этом сообщила во вторник местная газета The Irish Times .

"Зафиксирован 81 случай легких побочных эффектов, которые достаточно характерны для всех типов прививок. Эти симптомы быстро прошли и не потребовали врачебного вмешательства", - цитирует издание главу медицинского регулятора Лоррэн Нолан. В числе наиболее распространенных побочных эффектов она назвала тошноту, повышенную утомляемость, ломоту в суставах, головокружение, зуд и сыпь в области сделанных уколов. Случаев острых аллергических реакций пока не отмечено, добавила Нолан, предположив, что они могут случиться с высокой долей вероятности в условиях вакцинации более широких слоев населения. Глава HPRA сообщила также, что начиная с 21 января все фиксируемые случаи побочных эффектов будут отражаться в режиме реального времени на сайте регулятора.

Национальный план, на который из бюджета Ирландии выделено €12 млн, предполагает закупку 14 млн доз вакцин от пяти различных производителей по мере того, как они будут получать лицензию Европейского медицинского агентства. Первая партия из 10 тыс. доз препарата Pfizer и BioNTech поступила в Ирландию 26 декабря, с 16 января используется также вакцина Moderna. По оценкам Минздрава, к концу текущей недели в Ирландии будет привито около 140 тыс. человек из двух главных групп риска: граждан, проживающих в домах престарелых, и медиков "передней линии" борьбы с эпидемией.

В ежедневной сводке за понедельник Минздрав страны сообщил о 2 121 новом случае инфицирования и восьми летальных исходах, связанных с заражением коронавирусом. Всего с начала пандемии число заразившихся в Ирландии достигло 174 843, в результате инфицирования умерли 2 616 ирландцев.