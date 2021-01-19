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Песков сообщил, что Путин в этом году не изменил традиции крещенских купаний

Купания начинаются в ночь на 19 января, в этот день православные всего мира отмечают один из главных христианских праздников Крещение Господне
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Традиционно президент это делает [принимает участие в крещенских купаниях], это его традиция. Традициям он не изменяет", - сказал представитель Кремля.

Православные всего мира 19 января отмечают один из главных христианских праздников Крещение Господне. Традиционно в ночь на 19 января начинаются крещенские купания.

' ТАСС'

 

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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