Песков сообщил, что Путин в этом году не изменил традиции крещенских купаний

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Традиционно президент это делает [принимает участие в крещенских купаниях], это его традиция. Традициям он не изменяет", - сказал представитель Кремля.

Православные всего мира 19 января отмечают один из главных христианских праздников Крещение Господне. Традиционно в ночь на 19 января начинаются крещенские купания.