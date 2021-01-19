Песков: возможность увязки права выезда за границу с "паспортом вакцинации" не обсуждается

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Власти в России не рассматривают возможность увязки права выезда за границу с наличием документа, подтверждающего вакцинацию гражданина от коронавируса. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Песков пояснил, что идея о "паспортах вакцинации" обсуждается в связи с ограничениями на передвижение людей, которые существуют в других странах. "Идея была такая, чтобы страны гипотетически могли договориться о том, что люди, имеющие некие паспорта, могли бы более свободно передвигаться", - добавил он. "Мы пока далеки от единой точки зрения на этот счет, пока каких-либо единых подходов или единого мнения на этот счет нет", - подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что у Кремля также нет какой-либо официальной позиции о введении таких "паспортов вакцинации", в том числе в виде QR-кодов, в отдельных регионах. "Но тема циркулирует, ее прорабатывают", - отметил он. Песков напомнил, что соответствующий вопрос задавался президенту России Владимиру Путину на ежегодной пресс-конференции, по ее итогам глава государства дал поручение на этот счет. "Коронавирус создал определенную новую реальность, в которой мы вместе с вами живем и будем жить еще неопределенное время, - констатировал он. - Поэтому прорабатываются разные варианты для того, чтобы облегчить нашу жизнь в этих условиях".

Говоря об инициативе введения в отдельных регионах QR-кодов, Песков подчеркнул важность разъяснительной работы о том, что это будет давать их владельцам. "Это просто повод для очень активной, я бы даже сказал проактивной информационной кампании, чтобы разъяснять суть обсуждений и не давать места различным кривотолкам", - добавил он.

Ранее в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках Гайдаровского форума сообщала, что введение "паспорта вакцинации" из-за пандемии является темой для обсуждения, уже идут соответствующие дискуссии, в том числе по вопросам недопустимости дискриминации какой-либо из вакцин.