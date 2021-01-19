На фоне пандемии россияне меньше участвуют в праздничных мероприятиях на Крещение

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Количество россиян, желающих сходить в церковь за освященной водой на Крещение, снизилось на 17 п. п. по сравнению с прошлым годом. А отстоять службу в храме собирались на 12 п. п. меньше опрошенных, чем в 2020 году, сообщается во вторник на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно данным опроса, в этом году на 17 п. п. сократилась доля тех, кто пойдет в церковь за святой водой с 51% в 2020 году до 34%. Кроме того, посетить службу в 2021 году собирались 16%, что на 12 п. п. меньше прошлогодних показателей.

Окунуться в прорубь в этом году хотели 13% соотечественников - также самый низкий показатель за последние несколько лет. Отмечать одно из главных христианских торжеств с родными за праздничным столом намеревались 26% опрошенных, на 15% меньше по сравнению с прошлым годом. А поздравлять близких с Крещением планировали три четверти опрошенных; этот показатель также упал на 5 п. п.

"Пандемия, безусловно, наложила определенные ограничения, связанные с осторожным отношением россиян к участию в массовых мероприятиях, что в первую очередь говорит о зрелой гражданской позиции и ответственности. При этом сам праздник, как свидетельствуют текущее исследование и наблюдения предыдущих лет, является для россиян одним из главных событий: собраться с близкими получится далеко не всем, но поздравление родственников остается доброй традицией", - комментирует снижение процента участников крещенских мероприятий директор по работе с органами государственной власти Кирилл Родин, чьи слова приводятся в сообщении.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 16 января 2021 года среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.