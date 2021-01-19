В Роспотребнадзоре заявили о 100%-ной иммунологической эффективности "Эпиваккороны"

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Иммунологическая эффективность вакцины от коронавируса "Эпиваккорона", разработанной государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", по результатам первых двух фаз клинических испытаний составляет 100%. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Роспотребнадзора.

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"Эффективность вакцины складывается из ее иммунологической эффективности и профилактической эффективности. По результатам первой-второй фаз клинических испытаний иммунологическая эффективность вакцины "Эпиваккорона" составляет 100%", - говорится в сообщении.

Центр "Вектор" 24 июля получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Они завершились 30 сентября. Президент России Владимир Путин 14 октября объявил о том, что вакцина центра "Вектора" получила регистрационное удостоверение. Минздрав РФ 16 ноября выдал центру разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины "Эпиваккорона" на добровольцах старше 60 лет на 150 добровольцах и 18 ноября - для испытаний на 3 тыс. добровольцах.