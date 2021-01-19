Песков переадресовал в МВД вопрос о портрете Ягоды в Химках, где слушалось дело Навального

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в МВД вопрос о портрете одного из руководителей НКВД Генриха Ягоды, который висел в зале, где 18 января проходило слушание по делу Алексея Навального. В сети ранее появились фотографии, на которых видно, что в помещении, где проходит заседание, висит этот портрет.

"Я не думаю, что президент знает, какие портреты висят в каких помещениях - в Химках или других регионах России, - сказал Песков. - А если вам интересны какие-то ассоциативные вопросы, связанные с теми или иными портретами на стенах в отделениях полиции, то вы можете обратиться к МВД. Это не наш вопрос точно".

Отвечая на просьбу прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что Росатом планирует установить в павильоне атомной энергии на ВДНХ статую другого наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии, Песков согласился, что "об этом нужно спрашивать", отметив, что это прерогатива журналистов. "У вас есть координаты Росатома, координаты полиции. Думаю, это многим будет интересно. Это ваша прерогатива - спросить и получить ответ", - добавил пресс-секретарь.