Посол РФ: Белоруссия планирует увеличить закупку российской вакцины от COVID-19

"Уже законтрактованы поставки вакцины на январь - март, мы также видим запрос белорусской стороны на возможное увеличение, но это имеет свое ограничение, потому что надо понимать справится ли система Минздрава [Белоруссии] с тем наплывом людей, которые бы хотели пройти процедуру вакцинации", - сказал дипломат на встрече с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко во вторник, сообщает пресс-служба белорусского правительства. Посол отметил, что есть вопросы в области хранения и наличия необходимых специалистов, которые также требуют решения.

МИНСК, 19 января. /ТАСС/. Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил, что с белорусской стороной уже есть контракты на поставку российской вакцины от коронавируса в январе - марте, изучается вопрос об увеличении закупок.

Мезенцев подтвердил, что в феврале-марте в республике будет начато совместное производство российской вакцины против коронавируса "Cпутник V". "Благодарю специалистов, которые готовят к развертыванию совместное производство вакцины. Мы полагаем, что в феврале-марте будут уже выпущены первые партии на белорусской земле", - сказал Мезенцев. Он высоко оценил, профессиональное взаимодействие, которое сложилось между профильными ведомствами, отметив, что вакцинация в Белоруссии началась даже раньше, чем планировалось.

Об авиасообщении между РФ и Белоруссией

Также Мезенцев добавил, что считает своевременным рассмотрение возможности расширения межрегиональных авиарейсов в "постковидный" период. "Губернаторы заявляли, что могут посмотреть более внимательно на новую географию межрегиональных рейсов, - сказал российский дипломат. - есть немало оснований посмотреть на постковидный период, на формирование межрегиональных маршрутов. Это бы оживило и аэропорты областей Республики Беларусь". По его словам, это будет также способствовать новому уровню взаимодействия регионов.

Кроме того, Мезенцев сообщил, что "хороший отклик получил запрос" от руководства белорусской авиакомпании "Белавиа" о возможности увеличения числа полетов по маршруту между Минском и Москвой.

Мезенцев также анонсировал скорые визиты нескольких глав российских областей в Белоруссию, в частности губернатора Псковской области. Посол коснулся договоренностей о поставках техники из Белоруссии, заявив, что запросы только от шести регионов РФ могут загрузить флагманы белоруской промышленности минимум на год. "Важнейший вопрос - сохранение потенциала наработок по союзным программам, обсуждение тем формирования подходов к единой промышленной политике, в агросекторе", - сказал дипломат. По его словам, важная тема - продвижение совместной продукции на рынки третьих стран. Кроме того, посол коснулся вопроса открытия пункта приема ЕГЭ в Могилеве и Минске, других регионах, чтобы упростить для белорусских абитуриентов поступление в российские вузы.

С 1 октября в Белоруссии началась вакцинация добровольцев российским препаратом от коронавируса "Спутник V" в рамках пострегистрационных исследований. Белоруссия стала первым государством после России, где официально зарегистрирован "Спутник V". В конце декабря Минздрав Белоруссии сообщил, что первая партия российского препарата доставлена в республику, и сразу в стране началась вакцинация. В Минздраве заявили, что сначала вакцину получат уязвимые категории населения. На первом этапе вакцинации препаратом "Спутник V" планируют привить 200 тыс. человек.

Ранее Минздрав сообщал, что до конца весны 2021 года в стране планируется привить от коронавируса 1,2 млн человек.