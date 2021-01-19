Около 200 тыс. человек уже сделали прививку от коронавируса в Москве

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Порядка 200 тыс. человек уже сделали прививку от коронавируса в столице, а в понедельник на вакцинацию записались рекордные 25 тыс. желающих. Об этом сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин в ходе координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Вакцинация от коронавируса в Москве. Что нужно знать

"В настоящее время привилось около 200 тыс. человек. Вчера был побит рекорд по количеству записей на вакцинацию в течение суток - 25 тыс. Это говорит о том, что граждане все больше проявляют активность по вакцинации от коронавируса", - сказал Собянин.

По его словам, это является позитивным фактором. Чтобы победить коронавирус, нужно создать популяционный иммунитет, и вакцинация играет далеко не последнюю роль в этом направлении. Власти Москвы намерены продолжить мониторить ситуацию по вакцинации и уделять внимание, в первую очередь, гражданам из групп риска - старше 65 лет и имеющим хронические заболевания.

В столице работают около 120 стационарных и выездных пунктов вакцинации от коронавируса. "В Москве на сегодняшний день развернуто около 100 стационарных и 20 выездных пунктов", - сказал Собянин.

Масштабная вакцинация от коронавируса проходит в Москве с 5 декабря. Число категорий жителей, кому доступна вакцина, постоянно расширяется. Вакцинацию могут сделать, в том числе, москвичи старшего возраста и жители с хроническими заболеваниями. Восемнадцатого января стартовала массовая вакцинация от коронавируса.

Снижение заболеваемости

В Москве за неделю после новогодних каникул на 30% снизилось количество выявленных случаев заболевания ковидом. "В последнюю неделю после каникул ситуация позитивная. В Москве мы фиксируем снижение заболеваемости по всем направлениям. По выявляемости - на 30% по сравнению с тем, что было перед Новым годом, и на 18% снизилась госпитализация", - сказал Собянин.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 898 442 случая заражения, из них 3 115 - за последние сутки. Выздоровел 747 881 человек, умерли 12 625.

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