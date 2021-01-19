Мурашко: массовая вакцинация против коронавируса началась во всех регионах

"Вакцинация против коронавирусной инфекции сегодня проводится во всех регионах страны", - сказал он.

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Массовая вакцинация россиян против новой коронавирусной инфекции уже идет во всех регионах страны. Об этом сообщил во вторник министр здравоохранения Михаил Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

"Иммунные паспорта" и упрощенная схема. Как проходит в РФ массовая вакцинация от COVID-19

Мурашко отметил Москву, Московскую, Белгородскую и Сахалинскую области, Хабаровский край за хорошую организацию работы по записи на вакцинацию через портал госуслуг. "Это регионы-лидеры по внедрению этого удобного для населения решения", - уточнил министр.

Все желающие могут записаться на вакцинацию от коронавируса на портале госуслуг, однако пока в тестовом режиме, напомнил Мурашко.

По его данным, порядка 2 млн доз вакцины поступит в регионы до конца января. "Сегодня доведен до регионов понедельный план на январь и объемы на февраль поставки вакцины. До конца января идет поставка до 2 млн доз вакцины. Все идет по штатному графику", - сказал министр.

Около 2,2 тыс. медицинских организаций в РФ могут проводить вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, отметил Мурашко. "Сегодня развернуто в стране 2 200 медицинских организаций, имеющих возможность провести вакцинацию населения. За прошедшую неделю дополнительно открыто 870 таких пунктов", - сказал он.

По словам министра, число данных пунктов будет пропорционально увеличиваться, так как увеличивается объемы поставок вакцин.

18 января началась массовая вакцинация от коронавируса всех желающих категорий населения в регионах России. Россияне могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин - "Спутник V" или "Эпиваккорона".

Число пациентов с коронавирусом

Мурашко также сообщил, что число пациентов, проходящих в данный момент лечение от новой коронавирусной инфекции, снизилось в России на 6,6%. "Хочу отметить, что общее количество пациентов, находящихся на лечении, снизилось на 6,6% как в стационарных, так и в амбулаторных условиях. Но тем не менее цифра пока остается большой - чуть более 1 млн человек", - сказал он.

По словам министра, в России свободно 25% коечного фонда для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. "Достаточное количество коек на сегодняшний день, я подтверждаю, по всем регионам - 25% коечного фонда сегодня свободно и готово принять [пациентов с коронавирусом]", - сообщил он.