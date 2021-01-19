Мишустин: ситуация с коронавирусом в большинстве регионов постепенно стабилизируется

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в регионах страны постепенно стабилизируется. Такое мнение он высказал, открывая заседание президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

"Ситуация с коронавирусом остается непростой, хотя в большинстве субъектов Российской Федерации она постепенно стабилизируется", - сказал он.

По его словам, нужно и дальше контролировать обстановку, следя за тем, чтобы в регионах сохранялся резерв коек и были запасы медицинских препаратов. Мишустин также отметил, что тестирование на наличие инфекции продолжается по всей стране. Правительство по поручению президента прорабатывает возможность уведомления граждан о результатах тестов через портал госуслуг. Премьер подчеркнул, что это позволит людям оперативнее получать информацию, скорее начать лечение и обезопасить окружающих. "При проработке вопроса особое внимание следует уделить безопасности персональных данных, они должны быть надежно защищены. Прошу здесь [вице-премьера] Дмитрия Николаевича Чернышенко взять этот вопрос на личный контроль", - поручил Мишустин.

Премьер также обратил внимание на необходимость четкой организации всех процессов вакцинации в каждом медицинском учреждении. Он также напомнил о необходимости информирования людей о вакцинации.